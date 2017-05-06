Friday’s tornado tally

RICHMOND, Va. — A strong storm system produced a wave of severe weather across Virginia Friday morning, and there were a few more severe storms in the evening. Most of the damage from the severe weather was from high winds, but we did have some confirmed tornadoes.
- EF-1 tornado in McKenney (Dinwiddie county) at 6:50 a.m.
- EF-1 tornado in Dahlgren (King George county) at 8:19 a.m.
- EF-0 tornado east of Roanoke in Moneta at 4:04 a.m.
- EF-0 tornado near Ivor (Southampton county) at 7:55 p.m.
- There was also a report of a waterspout over the James River, south of Jamestown, at 8:41 p.m.
Damage occurred in Moseley, and the National Weather Service will be conducting a storm survey Saturday afternoon to determine if a tornado touched down.
** We have video & pictures of the storm damage from McKenney, Moseley, Prince George county, & Chesterfield county **
Here are the details from the National Weather Service’s storm surveys:
TORNADO CONFIRMED NEAR MCKENNEY IN DINWIDDIE COUNTY VA
MCKENNEY IN DINWIDDIE COUNTY
MAY 5 2017 — ESTIMATED TIME: 6:50 AM EDT
MAXIMUM EF-SCALE RATING: EF-1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED: 85 TO 95 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH: 300 YARDS
PATH LENGTH: 2.8 MILES
* THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT(S) AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA.
..SUMMARY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS CONFIRMED A
TORNADO NEAR MCKENNEY IN DINWIDDIE COUNTY VA ON MAY 5, 2017.
AN EF-1 TORNADO FIRST TOUCHED DOWN IN FAR NORTHERN BRUNSWICK
COUNTY, NORTHWEST OF RAWLINGS OFF BASKERVILLE MILL ROAD. THE
TORNADO CONTINUED NORTH-NORTHEAST INTO DINWIDDIE COUNTY ALONG OLD
WHITE OAK ROAD. THE TORNADO CROSSED OLD WHITE OAK ROAD NEAR ROUTE
40, THEN CONTINUED NORTH-NORTHEAST BEFORE A VISIBLE DAMAGE PATH
ENDED JUST NORTH OF LEW JONES ROAD.
THERE WAS ADDITIONAL STRAIGHT LINE WIND DAMAGE EAST OF THE TRACK
ON GUNNS ROAD AS WELL AS ON MANSON CHURCH ROAD.
THIS INFORMATION CAN ALSO BE FOUND ON OUR WEBSITE AT
WEATHER.GOV/AKQ. THE TORNADO SURVEY AND PHOTOGRAPHS CAN ALSO BE
ACCESSED VIA THE STORM DAMAGE VIEWER AT
HTTP://APPS.DAT.NOAA.GOV/STORMDAMAGE/DAMAGEVIEWER.
TORNADO CONFIRMED NEAR DAHLGREN IN KING GEORGE COUNTY VA
DAHLGREN IN KING GEORGE COUNTY
MAY 5, 2017 -- ESTIMATED TIME: 8:19 AM TO 8:21 AM
MAXIMUM EF-SCALE RATING: EF-1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED: 90 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH: 10 YARDS
PATH LENGTH: 0.6 MILES
BEGINNING LAT/LON...38.3540 N / 77.0185 W
ENDING LAT/LON...38.3620 N / 77.0200 W
..SUMMARY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BALTIMORE MD/WASHINGTON DC HAS
CONFIRMED A NARROW, 10 YARD WIDE TORNADO NEAR DAHLGREN IN KING
GEORGE COUNTY VA ON THE MORNING OF MAY 5, 2017.
PEAK WINDS WERE 90 MPH, A LEVEL EF-1 ON THE ENHANCED FUJITA SCALE.
DAMAGE HAS BEEN CONFIRMED ALONG A 0.6 MILE PATH FROM THE
NORTHEASTERN CORNER OF NAVAL SUPPORT FACILITY DAHLGREN PROPERTY,
NORTH ACROSS HWY 301 JUST WEST OF THE HARRY NICE BRIDGE, TO
BARNESFIELD PARK.
NWS STORM SURVEY IDENTIFIED THE FIRST DAMAGE AS SMALL LIMBS ON
HIGLEY RD. A COUPLE TREES WERE SNAPPED AS THE TORNADO MOVED
NORTHWEST TO A PARKING LOT WHERE IT TURNED NORTH. FOUR CARS WERE
FLIPPED IN THIS PARKING LOT AT 8:20AM BY A NARROW VORTEX AS
CONFIRMED BY SECURITY CAMERA FOOTAGE. FAA RADARS FOR JOINT BASE
ANDREWS AND REAGAN NATIONAL AIRPORT BOTH DEPICTED SOME ROTATION AT
THIS TIME WHICH HELPED CONFIRM THE REPORTED TIMES.
TWO TREES WERE SNAPPED IN A FOREST NORTH OF THIS PARKING LOT. THE
NEXT EVIDENT DAMAGE WAS A LARGE UPROOTED PINE TREE THAT FELL
SOUTHWEST ONTO HWY 301 JUST WEST OF A VISITOR CENTER. SEVERAL
TREES WERE SNAPPED AND UPROOTED ON THE WEST SIDE OF THE PARKING
LOT FOR THE VISITOR CENTER WITH TREE DAMAGE THEN CONTINUING TO
BARNESFIELD PARK. MINOR DAMAGE AT THE BASEBALL FIELDS IN THE PARK
INCLUDED A DESTROYED EQUIPMENT SHED, BLEACHERS BLOWN INTO A FENCE
AND A DAMAGED METAL BENCH. NO FURTHER DAMAGE WAS EVIDENT ON THE
TREE LINE AT THE EDGE OF THE BASEBALL FIELDS, SO THIS WAS
DETERMINED TO BE THE NORTH END OF THE TORNADO TRACK.
TORNADO CONFIRMED NEAR IVOR IN SOUTHAMPTON COUNTY VA
LOCATION: IVOR IN SOUTHAMPTON COUNTY
MAY 5, 2017 — ESTIMATED TIME: APPROXIMATELY 7:55 PM TO 8:10 PM
MAXIMUM EF-SCALE RATING: EF-0
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED: 60 TO 70 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH: 50 TO 75 YARDS
PATH LENGTH: 4.5 MILES
..SUMMARY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS CONFIRMED A TORNADO
NEAR IVOR IN NORTHERN SOUTHAMPTON COUNTY VA ON THE EVENING OF FRIDAY
MAY 5, 2017.
AN EF-0 TORNADO FIRST TOUCHED DOWN JUST NORTH OF US-460 ALONG
CRUMPLER ROAD (VA-618) JUST NORTH OF THE TOWN OF IVOR IN NORTHERN
SOUTHAMPTON COUNTY. THE TORNADO CONTINUED NORTH-NORTHEAST, CROSSING
ADJACENT WARRIQUE ROAD AND ABERDEEN ROAD. THE SURVEY TEAM FOUND
SEVERAL TREES UPROOTED ALONG THIS ROUTE, WITH CHUNKS OF ASPHALT FROM
NEARBY ROAD CONSTRUCTION FOUND TO BE SCATTERED IN THE FIELD.
THERE WAS ADDITIONAL STRAIGHT LINE WIND DAMAGE FOUND ALONG AND EAST
OF THE INTERSECTION OF WHITE MARSH ROAD AND WALLS BRIDGE AS THE
TORNADO LIFTED AND PASSED EAST OF THE TOWNS OF DENDRON AND ELBERON
IN SOUTHEAST SURRY COUNTY.
MONETA IN BEDFORD COUNTY
MAY 5, 2017 -- ESTIMATED TIME: 4:04 AM - 4:06 AM EDT
MAXIMUM EF-SCALE RATING: EF-0
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED: 85 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH: 100 YARDS
PATH LENGTH: 0.3 MILES
..SUMMARY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG VA HAS CONFIRMED A
TORNADO SOUTH OF MONETA IN BEDFORD COUNTY VIRGINIA ON 05/05/2017.
AN EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN AFTER A THUNDERSTORM PROGRESSED ACROSS
PORTIONS OF SMITH MOUNTAIN LAKE. THE TORNADO WAS ONLY ON THE GROUND BRIEFLY,
BUT WAS ABLE TO UPROOT AND SNAP TREES, WHILE ALSO PRODUCING MINOR STRUCTURAL
DAMAGE TO HOUSES.
CBS 6 Storm Team Links: