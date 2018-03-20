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Healthy and Delicious Skillet Seafood Kielbasa & Vegetables

Posted 11:37 am, March 20, 2018, by

RICHMOND, Va – Chef Tom Schumaker from Commonwealth Senior Living showed Cheryl and Bill how to make a dish inspired by the state of Illinois. He seared scallops, shrimp and kielbasa with vegetables – YUM!

FIGHTING ILLINI

SKILLET SEAFOOD, KIELBASA & VEGETABLES

SERVES 4

317 CALORIES

INGREDIENTS

  • 2 TABLESPOONS OLIVE OIL
  • 1 CLOVE MINCED GARLIC
  • 4 OUNCES SPRING ONIONS (DICED)
  • 16 OUNCES OF 20 COUNT PEELED AND DEVAINED SHRIMP
  • 8 OUNCES MEDIUM SCALLOPS
  • 8 OUNCES THINLY SLICED KIELBASA
  • 4 OUNCES GREEN BELL PEPPER (DICED)
  • 4 OUNCES GRAPE TOMATOES (ROUGH CUT)
  • 2 OUNCES WHOLE KERNEL CORN (FRESH OR FROZEN)
  • 2 OUNCES OF FAVORITE WHITE WINE 

DIRECTIONS

  • HEAT OLIVE OIL OVER MEDIUM HEAT, ADD MINCED GARLIC AND SPRING ONIONS 
  • ADD SHRIMP,  SCALLOPS, KIELBASA AND PEPPERS FOR 4 – 5 MINUTES
  • STIR IN TOMATOES AND WHOLE KERNEL CORN UNTIL COOKED THROUGH
  • DEGLAZE WITH YOUR FAVORITE WHITE WINE

SERVE OVER RICE, PASTA OR SPAGHETTI SQUASH