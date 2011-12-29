Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ018>020-023-024-035-WVZ044-507-141100-
/O.CON.KRNK.ZR.Y.0002.170114T0900Z-170114T2100Z/
CRAIG-ALLEGHANY VA-BATH-BOTETOURT-ROCKBRIDGE-AMHERST-MONROE-
EASTERN GREENBRIER-
INCLUDING THE CITIES OF NEW CASTLE, CLIFTON FORGE, COVINGTON,
HOT SPRINGS, FINCASTLE, LEXINGTON, BUENA VISTA, AMHERST, UNION,
LEWISBURG, AND WHITE SULPHUR SPRINGS
1033 PM EST FRI JAN 13 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 4 PM EST
SATURDAY…
* LOCATIONS…GENERALLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM UNION…
TO NEW CASTLE…TO BUENA VISTA.
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS LESS THAN ONE-TENTH OF AN
INCH.
* TIMING…LATE TONIGHT THROUGH MID-AFTERNOON SATURDAY. THE MOST
LIKELY TIME OF ANY ICING WILL BE FROM 5AM THROUGH NOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATIONS ON TREES AND POWER LINES MAY RESULT
IN ISOLATED TO SCATTERED POWER OUTAGES. ICY PATCHES MAY DEVELOP
ON UNTREATED ROADS…ESPECIALLY BRIDGES…OVERPASSES…AND
SECONDARY ROADS.
* WINDS…EAST TO SOUTHEAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…FALLING INTO THE 29 TO 32 DEGREE RANGE AFTER 4
AM SATURDAY…RISING ABOVE FREEZING MOST AREAS AFTER 1 PM
SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Winter Weather Advisory
- Areas affected:
- Shenandoah; Page
MDZ003-501-502-VAZ027>031-WVZ050>053-055-502>504-141530-
/O.CON.KLWX.WW.Y.0004.000000T0000Z-170114T2300Z/
WASHINGTON-EXTREME WESTERN ALLEGANY-CENTRAL AND EASTERN ALLEGANY-
SHENANDOAH-FREDERICK VA-PAGE-WARREN-CLARKE-HAMPSHIRE-MORGAN-
BERKELEY-JEFFERSON-HARDY-EASTERN GRANT-WESTERN MINERAL-
EASTERN MINERAL-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* PRECIPITATION TYPE…SNOW…SLEET…AND FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…SNOW ACCUMULATION OF UP TO 1 INCH…ALONG WITH
UP TO A TENTH OF AN INCH OF ICE.
* TIMING…THROUGH TODAY.
* IMPACTS…ICY PATCHES ON ROADS AND BRIDGES WILL MAKE TRAVEL
DIFFICULT.
* WINDS…EAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…IN THE LOWER 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW…SLEET…
AND FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ018>020-023-024-035-WVZ044-507-141100-
/O.CON.KRNK.ZR.Y.0002.170114T0900Z-170114T2100Z/
CRAIG-ALLEGHANY VA-BATH-BOTETOURT-ROCKBRIDGE-AMHERST-MONROE-
EASTERN GREENBRIER-
INCLUDING THE CITIES OF NEW CASTLE, CLIFTON FORGE, COVINGTON,
HOT SPRINGS, FINCASTLE, LEXINGTON, BUENA VISTA, AMHERST, UNION,
LEWISBURG, AND WHITE SULPHUR SPRINGS
1033 PM EST FRI JAN 13 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 4 PM EST
SATURDAY…
* LOCATIONS…GENERALLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM UNION…
TO NEW CASTLE…TO BUENA VISTA.
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS LESS THAN ONE-TENTH OF AN
INCH.
* TIMING…LATE TONIGHT THROUGH MID-AFTERNOON SATURDAY. THE MOST
LIKELY TIME OF ANY ICING WILL BE FROM 5AM THROUGH NOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATIONS ON TREES AND POWER LINES MAY RESULT
IN ISOLATED TO SCATTERED POWER OUTAGES. ICY PATCHES MAY DEVELOP
ON UNTREATED ROADS…ESPECIALLY BRIDGES…OVERPASSES…AND
SECONDARY ROADS.
* WINDS…EAST TO SOUTHEAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…FALLING INTO THE 29 TO 32 DEGREE RANGE AFTER 4
AM SATURDAY…RISING ABOVE FREEZING MOST AREAS AFTER 1 PM
SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ018>020-023-024-035-WVZ044-507-141100-
/O.CON.KRNK.ZR.Y.0002.170114T0900Z-170114T2100Z/
CRAIG-ALLEGHANY VA-BATH-BOTETOURT-ROCKBRIDGE-AMHERST-MONROE-
EASTERN GREENBRIER-
INCLUDING THE CITIES OF NEW CASTLE, CLIFTON FORGE, COVINGTON,
HOT SPRINGS, FINCASTLE, LEXINGTON, BUENA VISTA, AMHERST, UNION,
LEWISBURG, AND WHITE SULPHUR SPRINGS
1033 PM EST FRI JAN 13 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 4 PM EST
SATURDAY…
* LOCATIONS…GENERALLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM UNION…
TO NEW CASTLE…TO BUENA VISTA.
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS LESS THAN ONE-TENTH OF AN
INCH.
* TIMING…LATE TONIGHT THROUGH MID-AFTERNOON SATURDAY. THE MOST
LIKELY TIME OF ANY ICING WILL BE FROM 5AM THROUGH NOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATIONS ON TREES AND POWER LINES MAY RESULT
IN ISOLATED TO SCATTERED POWER OUTAGES. ICY PATCHES MAY DEVELOP
ON UNTREATED ROADS…ESPECIALLY BRIDGES…OVERPASSES…AND
SECONDARY ROADS.
* WINDS…EAST TO SOUTHEAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…FALLING INTO THE 29 TO 32 DEGREE RANGE AFTER 4
AM SATURDAY…RISING ABOVE FREEZING MOST AREAS AFTER 1 PM
SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ018>020-023-024-035-WVZ044-507-141100-
/O.CON.KRNK.ZR.Y.0002.170114T0900Z-170114T2100Z/
CRAIG-ALLEGHANY VA-BATH-BOTETOURT-ROCKBRIDGE-AMHERST-MONROE-
EASTERN GREENBRIER-
INCLUDING THE CITIES OF NEW CASTLE, CLIFTON FORGE, COVINGTON,
HOT SPRINGS, FINCASTLE, LEXINGTON, BUENA VISTA, AMHERST, UNION,
LEWISBURG, AND WHITE SULPHUR SPRINGS
1033 PM EST FRI JAN 13 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 4 PM EST
SATURDAY…
* LOCATIONS…GENERALLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM UNION…
TO NEW CASTLE…TO BUENA VISTA.
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS LESS THAN ONE-TENTH OF AN
INCH.
* TIMING…LATE TONIGHT THROUGH MID-AFTERNOON SATURDAY. THE MOST
LIKELY TIME OF ANY ICING WILL BE FROM 5AM THROUGH NOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATIONS ON TREES AND POWER LINES MAY RESULT
IN ISOLATED TO SCATTERED POWER OUTAGES. ICY PATCHES MAY DEVELOP
ON UNTREATED ROADS…ESPECIALLY BRIDGES…OVERPASSES…AND
SECONDARY ROADS.
* WINDS…EAST TO SOUTHEAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…FALLING INTO THE 29 TO 32 DEGREE RANGE AFTER 4
AM SATURDAY…RISING ABOVE FREEZING MOST AREAS AFTER 1 PM
SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Winter Weather Advisory
- Areas affected:
- Shenandoah; Page
MDZ003-501-502-VAZ027>031-WVZ050>053-055-502>504-141530-
/O.CON.KLWX.WW.Y.0004.000000T0000Z-170114T2300Z/
WASHINGTON-EXTREME WESTERN ALLEGANY-CENTRAL AND EASTERN ALLEGANY-
SHENANDOAH-FREDERICK VA-PAGE-WARREN-CLARKE-HAMPSHIRE-MORGAN-
BERKELEY-JEFFERSON-HARDY-EASTERN GRANT-WESTERN MINERAL-
EASTERN MINERAL-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* PRECIPITATION TYPE…SNOW…SLEET…AND FREEZING RAIN.
* ACCUMULATIONS…SNOW ACCUMULATION OF UP TO 1 INCH…ALONG WITH
UP TO A TENTH OF AN INCH OF ICE.
* TIMING…THROUGH TODAY.
* IMPACTS…ICY PATCHES ON ROADS AND BRIDGES WILL MAKE TRAVEL
DIFFICULT.
* WINDS…EAST 5 MPH OR LESS.
* TEMPERATURES…IN THE LOWER 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW…SLEET…
AND FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$
Freezing Rain Advisory
- Areas affected:
- Nelson; Amherst; Madison; Augusta; Albemarle; Rockingham; Rockbridge; City of Buena Vista; Greene; City of Lexington; Page; City of Waynesboro
VAZ025-026-507-508-141530-
/O.CON.KLWX.ZR.Y.0003.000000T0000Z-170114T2300Z/
AUGUSTA-ROCKINGHAM-NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE-
CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE-
218 AM EST SAT JAN 14 2017
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING…
* HAZARD TYPES…FREEZING RAIN.
* ICE ACCUMULATIONS…TRACE TO A FEW HUNDREDTHS IN THE VALLEYS
WITH ONE TO TWO TENTHS ON RIDGELINES.
* TIMING…INTO THIS AFTERNOON.
* IMPACTS…ICE ACCUMULATION ON UNTREATED SURFACES. ROADS AND
WALKWAYS WILL BE SLICK. ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
* WINDS…SOUTHEAST 5 TO 10 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE LOW 30S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
&&
$$